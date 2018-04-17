В СЦКК рассказали о последствиях остановки Донецкой фильтровальной станции

ДОНЕЦК, 17 апр — РИА Новости. Остановка Донецкой фильтровальной станции приведёт к экологической катастрофе, более 500 тысяч жителей по обе стороны от линии соприкосновения останутся без водоснабжения, заявил журналистам руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

Ранее Якубов заявил, что работу Донецкой фильтровальной станции в Донбассе планируется остановить в среду из-за обстрелов, не исключено, что ее могут законсервировать.

"Хочу сделать акцент на том, что остановка работы Донецкой фильтровальной станции приведет к экологической катастрофе и оставит без водоснабжения более полумиллиона мирных жителей по обе стороны от линии соприкосновения", — сказал Якубов.

Якубов призвал международные организации оказать влияние на Киев в связи с обстрелом автобуса с работниками фильтровальной станции и обратился к СММ ОБСЕ и странам-гарантам с просьбой меры для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.