Земан видит во главе правительства Чехии только Бабиша, заявили в оппозиции

ПРАГА, 17 апр – РИА Новости. Президент Милош Земан рассматривает в качестве премьера нового правительства Чехии только лидера движения ANO Андрея Бабиша, хотя тому пока никак не удается составить правящую коалицию, заявил во вторник журналистам после встречи с президентом председатель Гражданской демократической партии (ГДП) Петр Фиала.
Созданный лидером ANO однопартийный кабинет не получил в конце января вотум доверия в парламенте, и теперь лидеры большинства партий призывают Земана поставить во главе правительства другого политика хотя бы из того же движения ANO. К этому же самому президента призвал на встрече во вторник, по его собственным словам, и Фиала.
"Нет, президент не согласен с заменой Бабиша в качестве премьера. Земан полагает, что убедительно выигравший со своим движением выборы Бабиш и далее должен иметь возможность сформировать новый коалиционный кабинет, хотя у него уже почти полгода это никак не получается", — сказал Фиала после встречи с Земаном.
Однако ЧСДП настаивает на получении поста главы МВД, чтобы контролировать ход следствия в отношении Бабиша, с чем лидер ANO категорически не согласен. Во вторник стало известно, что в ходе затянувшихся до поздней ночи межпартийных переговоров Бабиш предложил социал-демократам компромиссный вариант: главой МВД становится беспартийный эксперт, не заподозренный в симпатиях ни к ANO, ни к ЧСДП. Теперь социал-демократы взяли несколько дней на раздумья.