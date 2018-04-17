Земан видит во главе правительства Чехии только Бабиша, заявили в оппозиции

ПРАГА, 17 апр – РИА Новости. Президент Милош Земан рассматривает в качестве премьера нового правительства Чехии только лидера движения ANO Андрея Бабиша, хотя тому пока никак не удается составить правящую коалицию, заявил во вторник журналистам после встречи с президентом председатель Гражданской демократической партии (ГДП) Петр Фиала.

Октябрьские выборы в парламент с 29,6% голосов избирателей выиграло движение ANO, второй с 11,3% была ГДП. Однако ANO до сих пор не может сформировать правящую коалицию, поскольку другие партии и движения отказываются войти в состав кабинета из-за неясной ситуации с Бабишем, в отношении которого полиция ведет расследование, подозревая его в незаконном получении на одну из своих фирм субсидии ЕС в размере 2 миллионов евро.

Созданный лидером ANO однопартийный кабинет не получил в конце января вотум доверия в парламенте, и теперь лидеры большинства партий призывают Земана поставить во главе правительства другого политика хотя бы из того же движения ANO. К этому же самому президента призвал на встрече во вторник, по его собственным словам, и Фиала.

"Нет, президент не согласен с заменой Бабиша в качестве премьера. Земан полагает, что убедительно выигравший со своим движением выборы Бабиш и далее должен иметь возможность сформировать новый коалиционный кабинет, хотя у него уже почти полгода это никак не получается", — сказал Фиала после встречи с Земаном.

В понедельник Бабиш возобновил переговоры о коалиции с лидерами Чешской социал-демократической партии (ЧСДП), прерванные в начале апреля. Бабиш предлагает им 5 из 15 министерских постов в будущем кабинете, включая столь важные, как МИД, минобороны и минтруда, при том, что социал-демократы набрали на выборах всего лишь 7,2% голосов.

Однако ЧСДП настаивает на получении поста главы МВД, чтобы контролировать ход следствия в отношении Бабиша, с чем лидер ANO категорически не согласен. Во вторник стало известно, что в ходе затянувшихся до поздней ночи межпартийных переговоров Бабиш предложил социал-демократам компромиссный вариант: главой МВД становится беспартийный эксперт, не заподозренный в симпатиях ни к ANO, ни к ЧСДП. Теперь социал-демократы взяли несколько дней на раздумья.

Тем временем выступили со своими претензиями к Бабишу коммунисты, которые ранее изъявили готовность поддерживать возможную коалицию ANO и ЧСДП в парламенте, что принесло бы новому правительству необходимое большинство (108 из 200) в парламенте. Коммунисты потребовали от премьера объяснений в связи с его однозначной поддержкой авиаударов США и их союзников по Сирии. Всё время возникающие новые препятствия ставят под сомнение сделанное на днях оптимистичное заявление Бабиша о том, что новый кабинет может быть сформирован "в течение ближайших недель".