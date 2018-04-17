Пентагон заявил, что не отслеживает все удары Саудовской Аравии по Йемену

ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США не отслеживают все удары коалиции Саудовской Аравии по Йемену, однако работают с властями для избежания жертв среди мирного населения, заявил во вторник на слушаниях в Сенате США помощник министра обороны Роберт Карем.
Сенаторы тем не менее выразили свое недовольство тем, что Саудовская Аравия продолжает наносить удары по мирным жителям и тем, что страна не вовлечена в политическое урегулирование, предпочитая военные методы решения конфликта. Законодатели также поставили под вопрос стратегию США в этой стране, при которой страна говорит об отсутствии военного решения конфликта, но при этом продолжает предоставлять военную поддержку Саудовской Аравии.
По словам и.о. помощника госсекретаря по Ближнему Востоку Дэвида Саттерфилда, США работают с Саудовской Аравией для избежания сопутствующих жертв среди мирного населения при нанесении коалицией ударов. "В целом ситуация очень плохая", — добавил дипломат, говоря в целом о кризисе в этой стране.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно пускают ракеты по саудовской территории.