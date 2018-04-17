Пентагон заявил, что не отслеживает все удары Саудовской Аравии по Йемену

ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США не отслеживают все удары коалиции Саудовской Аравии по Йемену, однако работают с властями для избежания жертв среди мирного населения, заявил во вторник на слушаниях в Сенате США помощник министра обороны Роберт Карем.

"Мы не отслеживаем все саудовские самолеты (наносящие удары по Йемену), у нас ограниченный персонал и ресурсы, чтобы это делать", — сказал он. Карем также сообщил, что у США нет "идеального понимания", как именно саудиты проводят свою операцию. При этом представитель Пентагона отметил, что коалиция во главе с Саудовской Аравией улучшила свои возможности по сокращению жертв среди мирных граждан. "Мы видим, что их возможности улучшились", — говорит Карем.

Сенаторы тем не менее выразили свое недовольство тем, что Саудовская Аравия продолжает наносить удары по мирным жителям и тем, что страна не вовлечена в политическое урегулирование, предпочитая военные методы решения конфликта. Законодатели также поставили под вопрос стратегию США в этой стране, при которой страна говорит об отсутствии военного решения конфликта, но при этом продолжает предоставлять военную поддержку Саудовской Аравии.

По словам и.о. помощника госсекретаря по Ближнему Востоку Дэвида Саттерфилда, США работают с Саудовской Аравией для избежания сопутствующих жертв среди мирного населения при нанесении коалицией ударов. "В целом ситуация очень плохая", — добавил дипломат, говоря в целом о кризисе в этой стране.

Саттерфилд при этом отметил, что США, оказывая помощь коалиции Саудовской Аравии, противодействуют таким образом Ирану. По мнению представителя госдепа, иранцы не хотят вести мирные переговоры по ситуации в Йемене, в то время как Саудовская Аравия к этому готова. С этим утверждением, однако, вновь не согласились ряд сенаторов.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно пускают ракеты по саудовской территории.