Самолет Southwest Airlines экстренно сел в США из-за проблем с двигателем

ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Самолет авиакомпании Southwest Airlines совершил экстренную посадку в международном аэропорту Филадельфии из-за проблем с двигателем, передает телеканал NBC.

Воздушное судно направлялось из Нью-Йорка в Даллас (штат Техас), но экстренно село в Филадельфии (штат Пенсильвания). По информации СМИ, решение о посадке было принято из-за проблем с одним из двигателей самолета.

Как сообщает телеканал со ссылкой на отца одного из пассажиров, обломки двигателя попали внутрь салона, задели и ранили одного из находящихся на борту людей.

Известно, что один пассажир госпитализирован.

На кадрах телеканала ABC, который сообщает о пожаре в одном из двигателей самолета, на взлетно-посадочной полосе виден лайнер в окружении пожарных машин, автобусов и технических специалистов.

LATEST: NTSB says it is gathering information about Southwest flight that made emergency landing in Philadelphia. https://t.co/hpUZKZMpzL pic.twitter.com/Qnh4GEzIop — ABC News (@ABC) 17 апреля 2018 г.

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