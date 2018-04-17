Пойман на градусе: министр госуправления Эстонии уходит в отставку

ТАЛЛИН, 17 апр – РИА Новости. Министр государственного управления Яак Ааб собрал пресс-конференцию, на которой сообщил, что подает в отставку в связи с задержанием его за рулем с остаточными признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщает Sputnik Эстония.

В субботу, 14 апреля, он проинформировал о своем решении премьер-министра Юри Ратаса, а в понедельник, 16 апреля, поговорил на эту тему с товарищами по Центристской партии.

По сообщению пресс-службы правительства Эстонии, сотрудники полиции зафиксировали в дыхании чиновника содержание алкоголя 0,14 миллиграмма на литр, то есть в его крови было 0,28 промилле.

По словам Ааба, он всегда руководствовался принципом, что при малейшем сомнении не следует садиться за руль автомобиля на следующее утро после употребления алкоголя. Он выразил сожаление, что в полдень 11 марта, отправившись домой из Тарту, он доверился своему хорошему самочувствию, которое оказалось обманчивым.

"Рассуждая задним числом, речь идет о двойной ошибке, поскольку я превысил скорость и вместо 50 км/ч ехал со скоростью 73 км/ч. Я глубоко сожалею о произошедшем и не пытаюсь себя никоим образом оправдать", — заявил министр госуправления.

Ааб подчеркнул, что вождение с признаками употребления алкоголя является безответственным по отношению ко всем остальным участникам движения, и что подобное поведение ничем нельзя извинить.

Министр принес извинения жителям Эстонии и своим коллегам, а также поблагодарил правительство за "успешное сотрудничество" и "сильный командный дух".

По словам премьер-министра Юри Ратаса, давшего высокую оценку работе Ааба в составе правительства, он весьма близко к сердцу принял его отставку, однако совершенный им проступок не оставил иного выбора. Ратас передаст заявление Ааба президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, а имя нового министра будет объявлено в ближайшие недели после его утверждения правлением Центристской партии.

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