ЕК предложила упростить силовикам доступ к электронным и финансовым данным

БРЮССЕЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Еврокомиссия предлагает ввести новые правила, облегчающие правоохранительным структурам доступ к электронным данным и финансовой информации, в том числе в рамках расследования дел о терроризме.

Предложения ЕК также предусматривают более строгие правила контроля за прекурсорами взрывчатых веществ и за импортом и экспортом огнестрельного оружия.

"Комиссия представит ряд новых предложений в области безопасности, направленных на сужение пространства, в котором террористы и преступники могут действовать, на лишение их средств для совершения преступлений. Эти предложения будут включать меры по облегчению трансграничного доступа правоохранительных органов к электронным доказательствам и финансовой информации", — говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Меры также будут направлены на борьбу с мошенничеством с документами и использованием фальшивых удостоверений личности.

Новые предложения должны быть обнародованы во вторник.