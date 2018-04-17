ЕК предложила упростить силовикам доступ к электронным и финансовым данным

БРЮССЕЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Еврокомиссия предлагает ввести новые правила, облегчающие правоохранительным структурам доступ к электронным данным и финансовой информации, в том числе в рамках расследования дел о терроризме.
"Комиссия представит ряд новых предложений в области безопасности, направленных на сужение пространства, в котором террористы и преступники могут действовать, на лишение их средств для совершения преступлений. Эти предложения будут включать меры по облегчению трансграничного доступа правоохранительных органов к электронным доказательствам и финансовой информации", — говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.
Меры также будут направлены на борьбу с мошенничеством с документами и использованием фальшивых удостоверений личности.
Новые предложения должны быть обнародованы во вторник.