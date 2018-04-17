ЕС не готов воспринимать партнеров "на востоке" как равных, заявил Косачев

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Евросоюз не готов воспринимать партнеров "на востоке" как равных, в любых интеграционных проектах, включая ЕАЭС, они хотят быть первыми, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев во вторник.
Парламентарий подчеркнул, что, несмотря на кризис в отношениях Евросоюза и России, который отражается и на взаимодействии ЕС и Евразийского экономического союза, вопросы сотрудничества двух структур по-прежнему актуальны.
Вместе с тем, отметил Косачев, сейчас налицо кардинальное различие в концептуальных подходах к этому сотрудничеству. Так, Евросоюз возможное взаимодействие с ЕАЭС воспринимает "только как продолжение своей программы "Восточного партнерства", подключая к ней только удобные ему страны", и где он играет ведущую роль.
"Мы должны показать, что ЕАЭС — это структура открытая не только Евросоюзу, но и всему миру", — заключил парламентарий.