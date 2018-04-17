ЕС не готов воспринимать партнеров "на востоке" как равных, заявил Косачев

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Евросоюз не готов воспринимать партнеров "на востоке" как равных, в любых интеграционных проектах, включая ЕАЭС, они хотят быть первыми, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев во вторник.

"В Евросоюзе есть четкая стратегическая конструкция. Запад склонен поддерживать только те проекты, в которых он играет роль "первой скрипки", — сказал сенатор на заседании круглого стола, посвященного вопросам сопряжения интеграционных объединений ЕАЭС и ЕС.

Парламентарий подчеркнул, что, несмотря на кризис в отношениях Евросоюза и России, который отражается и на взаимодействии ЕС и Евразийского экономического союза, вопросы сотрудничества двух структур по-прежнему актуальны.

Вместе с тем, отметил Косачев, сейчас налицо кардинальное различие в концептуальных подходах к этому сотрудничеству. Так, Евросоюз возможное взаимодействие с ЕАЭС воспринимает "только как продолжение своей программы "Восточного партнерства", подключая к ней только удобные ему страны", и где он играет ведущую роль.

По мнению сенатора, проблема сопряжения интеграционных объединений находится для Евросоюза буквально на психологическом уровне. "Для ЕС трудно принять любую интеграционную идею с востока, любого партнера в качестве равноправного", — добавил Косачев. Более того, в документах Евросоюза от 2013 года отмечается, что возникновение других интеграционных структур в союзе воспринимают как новый вызов. "Новый масштаб мышления для ЕС недоступен", — отметил законодатель, подчеркнув перспективы восточного направления развития экономического сотрудничества, также с учетом тех инициатив, которые выдвигает Китай.

"Мы должны показать, что ЕАЭС — это структура открытая не только Евросоюзу, но и всему миру", — заключил парламентарий.