Франция не понимает США. Как Макрон поспорил с Трампом

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Президент Франции Эммануэль Макрон и администрация США вступили в заочную полемику. Ближайшие союзники спорят о сроке вывода американских войск из Сирии. Французский лидер заявил, что убедил президента США Дональда Трампа оставить вооруженный контингент на неопределенное время. Через несколько часов из Белого дома поступило опровержение. В Вашингтоне по-прежнему настаивают на скором уходе своих военных и сетуют, что Ближний Восток обходится слишком дорого.
"Лучше мы потратим на себя"
Незадолго до удара по Сирии Дональд Трамп сообщил, что намерен в обозримом будущем вывести оттуда двухтысячный контингент, размещенный для боевых действий против ИГ*. Причина — чрезмерные расходы, на которые Вашингтону пришлось пойти из-за череды войн на Ближнем Востоке. "Мы не извлекли из этого никакой выгоды. Только представьте, потратили семь миллиардов долларов за 17 лет. Не получили в обмен ничего, кроме смерти и разрушений. Это ужасно. Пришло время вывести войска", — заявил Трамп.
Американский лидер увидел связь между нерешенными внутренними проблемами и продолжением интервенции в Сирии. "Я хочу вернуть войска домой. Я хочу начать восстанавливать нашу нацию", — сказал он.
Союзники Вашингтона по НАТО отнеслись к этому без воодушевления. Заменить американцев в Сирии некому. Вводить войска в зону конфликта несколько недель назад отказалась Франция. Делегация сирийских курдов объявила, что президент Макрон обещал разместить французскую пехоту на границе с Турцией, в Елисейском дворце это не подтвердили.
США шантажируют союзников
По мнению эксперта, еще менее готова наводить порядок на Ближнем Востоке Великобритания. "Далеко неслучайно Тереза Мэй отказалась ставить на обсуждение в парламенте вопрос о нанесении ударов по Сирии. Заранее было ясно, что многие народные избранники выскажутся против. В 2013 году парламент уже не поддержал планируемую атаку на Сирию. В Соединенном Королевстве еще не забылась иракская кампания 2003 года, признанная неудачной", — говорит Макаркин.
В то же время ни Париж, ни Лондон не желают оставлять Сирию без западного присутствия. О вмешательстве их активно просят из Саудовской Аравии и других государств Персидского залива. С самого начала конфликта как Эр-Рияд, так и его заклятый враг Катар, каждый по своим причинам, выступают за свержение президента Сирии Башара Асада.
"Я нисколько не сомневаюсь, что со стороны Трампа речь идет о шантаже. Он просто хочет, чтобы страны Залива заплатили ему денег за военное присутствие. И угрожает: не предоставите финансирование — я уйду. Ждет реакции нефтяных государств", — рассказал РИА Новости директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Однако, по мнению Багдасарова, выводить войска американский лидер не собирается. "Он ничего не предпримет", — считает эксперт.
Такого же мнения придерживается и Алексей Макаркин. "Все, что сейчас говорит Трамп, хорошо соотносится с его предвыборными обещаниями. В 2016-м он действительно выступал за вывод войск с Ближнего Востока. Однако значение имеет не только его позиция, но и взгляды истеблишмента, в том числе военного. Так что стремительного ухода не будет. Возможно частичное сворачивание отдельных элементов и — нельзя исключать этого — разворачивание некоторых новых", — говорит политолог.
Что будет, если американцы все-таки уйдут
Присутствие военных США в Сирии, по желанию Вашингтона или без, привело к эскалации еще одного конфликта: между арабами и курдами. После освобождения от ИГ* города Ракки и его окрестностей эти территории оказались под контролем курдских формирований, поддержанных американцами. Местное население, в подавляющем большинстве арабское, не находит общего языка с курдами. Однако под нажимом США точку зрения коренных жителей не принимают в расчет.
*Террористическая организация, запрещенная в России.