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Франция не понимает США. Как Макрон поспорил с Трампом

08:0017.04.2018
(обновлено: 08:01 17.04.2018)
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© AFP 2018 / Stephane de Sakutin/PoolПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд ТрампПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Stephane de Sakutin/Pool

 

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Президент Франции Эммануэль Макрон и администрация США вступили в заочную полемику. Ближайшие союзники спорят о сроке вывода американских войск из Сирии. Французский лидер заявил, что убедил президента США Дональда Трампа оставить вооруженный контингент на неопределенное время. Через несколько часов из Белого дома поступило опровержение. В Вашингтоне по-прежнему настаивают на скором уходе своих военных и сетуют, что Ближний Восток обходится слишком дорого.

 

"Лучше мы потратим на себя"

Постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 апреля 2018
© AFP 2018 / Hector Retamal
Хейли заявила, что Сирия недостойна переговоров с США
Расхождения между Францией и США проявились спустя всего сутки после совместного авиаудара, нанесенного этими странами и Великобританией по военным объектам в Сирии. Вашингтон, Париж и Лондон обвиняют Дамаск в химической атаке против мирных жителей в городе Дума. Власти ближневосточного государства все отрицают.

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп

 

Незадолго до удара по Сирии Дональд Трамп сообщил, что намерен в обозримом будущем вывести оттуда двухтысячный  контингент, размещенный для боевых действий против ИГ*. Причина — чрезмерные расходы, на которые Вашингтону пришлось пойти из-за череды войн на Ближнем Востоке. "Мы не извлекли из этого никакой выгоды. Только представьте, потратили семь миллиардов долларов за 17 лет. Не получили в обмен ничего, кроме смерти и разрушений. Это ужасно. Пришло время вывести войска", — заявил Трамп.

Американский лидер увидел связь между нерешенными внутренними проблемами и продолжением интервенции в Сирии. "Я хочу вернуть войска домой. Я хочу начать восстанавливать нашу нацию", — сказал он.

Союзники Вашингтона по НАТО отнеслись к этому без воодушевления. Заменить американцев в Сирии некому. Вводить войска в зону конфликта несколько недель назад отказалась Франция. Делегация сирийских курдов объявила, что президент Макрон обещал разместить французскую пехоту на границе с Турцией, в Елисейском дворце это не подтвердили.

 

США шантажируют союзников

Выход беженцев из Восточной Гуты в Сирии. 25 марта 2018. Архивное фото
© AP Photo / SANA
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"Франция и Великобритания не могут заменить американцев на Ближнем Востоке. После Первой мировой Сирия была подмандатной территорией, управляемой Парижем. Арабское общество крайне негативно восприняло бы возвращение французских войск. Сразу же заговорили бы о новом витке колониализма", — прокомментировал ситуацию в интервью РИА Новости политолог, заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. 

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе. 23 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе. 23 марта 2018

 

По мнению эксперта, еще менее готова наводить порядок на Ближнем Востоке Великобритания. "Далеко неслучайно Тереза Мэй отказалась ставить на обсуждение в парламенте вопрос о нанесении ударов по Сирии. Заранее было ясно, что многие народные избранники выскажутся против. В 2013 году парламент уже не поддержал планируемую атаку на Сирию. В Соединенном Королевстве еще не забылась иракская кампания 2003 года, признанная неудачной", — говорит Макаркин.

В то же время ни Париж, ни Лондон не желают оставлять Сирию без западного присутствия. О вмешательстве их активно просят из Саудовской Аравии и других государств Персидского залива. С самого начала конфликта как Эр-Рияд, так и его заклятый враг Катар, каждый по своим причинам, выступают за свержение президента Сирии Башара Асада.

"Я нисколько не сомневаюсь, что со стороны Трампа речь идет о шантаже. Он просто хочет, чтобы страны Залива заплатили ему денег за военное присутствие. И угрожает: не предоставите финансирование — я уйду. Ждет реакции нефтяных государств", — рассказал РИА Новости директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Однако, по мнению Багдасарова, выводить войска американский лидер не собирается. "Он ничего не предпримет", — считает эксперт.

Такого же мнения придерживается и Алексей Макаркин. "Все, что сейчас говорит Трамп, хорошо соотносится с его предвыборными обещаниями. В 2016-м он действительно выступал за вывод войск с Ближнего Востока. Однако значение имеет не только его позиция, но и взгляды истеблишмента, в том числе военного. Так что стремительного ухода не будет. Возможно частичное сворачивание отдельных элементов и — нельзя исключать этого — разворачивание некоторых новых", — говорит политолог.

 

Что будет, если американцы все-таки уйдут

Сирия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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У России вывод американских войск, если бы он состоялся, не вызвал бы возражений. Это свело бы к минимуму риск прямого столкновения между Москвой и Вашингтоном на Ближнем Востоке. Ситуация в регионе приблизилась бы к возвращению в правовое поле, поскольку Дамаск не давал США разрешения занимать какую-либо часть сирийской  территории. Правительству Башара Асада было бы проще достичь соглашения с курдами, чьи позиции ослабли бы в случае возвращения американцев домой.

© AFP 2018 / Aris MessinisДым после авиаудара сил коалиции в Сирии
© AFP 2018 / Aris Messinis
Дым после авиаудара сил коалиции в Сирии

 

Присутствие военных США в Сирии, по желанию Вашингтона или без, привело к эскалации еще одного конфликта: между арабами и курдами. После освобождения от ИГ* города Ракки и его окрестностей эти территории оказались под контролем курдских формирований, поддержанных американцами. Местное население, в подавляющем большинстве арабское, не находит общего языка с курдами. Однако под нажимом США точку зрения коренных жителей не принимают в расчет.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

 

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В мире
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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m.i.9
"Франция не понимает США. Как Макрон поспорил с Трампом" - Франция всё прекрасно понимает, это сам Макрон в блудняке.
08:43
17.04.2018
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