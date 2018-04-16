Посольство России назвало обвинения в кибератаках провокацией Британии

ЛОНДОН, 16 апр – РИА Новости, Мария Табак. Обвинения в адрес России в кибератаках являются примером "опрометчивой, провокационной и необоснованной политики" Лондона по отношению к Москве, заявил журналистам пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

"В последние дни мы неоднократно наблюдали предупреждения о том, что Великобритания должна подготовиться к неизбежной кибератаке со стороны России "в отместку" за авиаудары в Сирии и инцидент в Солсбери. Эти заявления продолжают опасный ряд британских заявлений", — отметил он, напомнив об основных заявлениях представителей британских властей касательно якобы исходящих от РФ киберугроз.

"Мы считаем данные обвинения и спекуляции ярким примером опрометчивой, провокационной и необоснованной политики против России. Мы разочарованы тем фактом, что столь серьезные заявления делаются публично без предъявления каких-либо доказательств и без каких-либо попыток со стороны Великобритании прояснить ситуацию в первую очередь с Россией", — указал пресс-секретарь посольства.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.