Общий знакомый представил меня как только что приступившего к исполнению обязанностей руководителя представительства РИА Новости на Украине, где Черномырдин был чрезвычайным и полномочным послом России.

Уже потом, спустя годы знакомства и после почти ежедневного общения, я понял, что это был фирменный стиль Виктора Степановича — ни он, ни его сопровождение, ни охрана не раздвигали перед ним людей. Они сами расступались.

А он был всегда прост и доступен — в темном костюме, неизменной белоснежной рубашке со стильным галстуком, коренастый и вблизи невысокий — среднего роста.

Но так уж получалось, что каждый раз, и не только по телевизору, где размеры не угадать, он казался гигантом.