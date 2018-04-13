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Москва и Лондон рассказали о дальнейших шагах по "делу Скрипаля"

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19:0613.04.2018
(обновлено: 19:15 13.04.2018)
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© AFP 2018 / Adrian DennisБританские военные в защитных костюмах в СолсбериБританские военные в защитных костюмах в Солсбери
© AFP 2018 / Adrian Dennis

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россия и Великобритания после получения доклада ОЗХО озвучили дальнейшие шаги в связи с развитием дела Скрипаля.

Следственные мероприятия в Солсбери, связанные с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© REUTERS / Hannah McKay
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Москва подчеркнула, что эксперты ОЗХО не подтвердили использование при отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери Юлии так называемого вещества "Новичок", и заявила, что уже в пятницу направит Лондону официальный запрос по статье 9 Конвенции о запрещении химического оружия для выяснения вопросов, относительно инцидента в Солсбери.

В ответ на это посол Великобритании в РФ Лори Бристоу на закрытом брифинге для иностранных дипломатов вновь повторил, что Россия highly likely ответственна за отравление Скрипалей. В связи с полученными новыми данными Великобритания на следующей неделе созывает заседание СБ ООН и встречу ОЗХО.

Только состав — без "Новичка"

Москва получила полную версию доклада ОЗХО по инциденту в Солсбери и сейчас подробно изучает его, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что эксперты ОЗХО подтверждают выводы Лондона, но исключительно по вопросу химического состава вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ и его дочь.

Указатель на въезде в город Солсбери. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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"В закрытой части доклада приводится его подробная, длинная химическая формула. Никаких литературных названий там не приводится. Говорится лишь о том, что это вещество не из списка, который утвержден в КЗХО и по которому должны отчитываться страны-члены. (В докладе — ред.) есть очень интересные моменты, которые напрашиваются после прочтения. В самое ближайшее время постараемся придать их гласности, когда наши эксперты и эксперты из профильных ведомств разберутся с этим достаточно объемным документом", — заявил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что "такие политики", как глава МИД Великобритании Борис Джонсон, "стали в очередной раз пытаться исказить истину и заявлять о том, что заявление ОЗХО означает поддержку всех без исключения выводов Великобритании, включая "highly likely". "Это очередной эксцесс данного политика, к нему уже все привыкли", — отметил российский министр.

Созыв Совбеза ООН и встречи ОЗХО

Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу в пятницу — второй раз менее чем за месяц — пригласил на встречу своих коллег из аккредитованных в Москве дипмиссий и рассказал им о том, как в Лондоне оценивают итоги работы экспертов ОЗХО. В посольстве согласились, что доклад не устанавливает виновных в отравлении Скрипалей, а лишь идентифицирует вещество, которое использовалось. Однако Лондон на основе имеющихся у него данных считает, что ответственность за инцидент вновь highly likely — c высокой долей вероятности — несет Россия.

Указатель окружной больницы Солсбери
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Российский посол удивился сообщению о слежке спецслужб за Скрипалями

При этом безапелляционно заявляется, что российские спецслужбы "интересовались семьей Скрипаля как минимум с 2013 года". "Все факты указывают на единственный возможный вывод: только российское государство имеет средства и мотив для совершения этого преступления и уже совершало подобное раньше. Другого вывода быть не может", — говорится в сообщении посольства Великобритании в РФ в Twitter.

В этой связи Британия призывает привлечь Россию к ответственности за нарушение Конвенции о запрещении химического оружия, для этого будет созвано заседание СБ ООН. Также Лондон заявил о необходимости провести заседание исполнительного совета ОЗХО, скорее всего оно состоится на следующей неделе.

"Интересное развитие событий"

Российский коллега Бристоу — Александр Яковенко провел в пятницу в Лондоне свой брифинг — открытый и для прессы. Он отметил, что расследование "дела Скрипаля" осуществляется максимально непрозрачным образом, и "по сей день" не было предоставлено никаких доказательств в подтверждение обвинений Лондона.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании Александр Яковенко. Архивное фото
© РИА Новости
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Российский посол заявил о непрозрачности расследования "дела Скрипаля"

"У нас нет какой-либо информации о расследовании, у нас нет консульского доступа, у нас нет официальных ответов со стороны британского правительства. Все, что у нас есть, — это публикации СМИ, с утечками и отсылками к неким официальным лицам", — заявил Яковенко.

Что касается выводов экспертов ОЗХО, то в российском посольстве подчеркнули, что "юридические основания для действия Великобритании в ОЗХО вызывают сомнения".

"Вместо того чтобы использовать обычные процедуры ОЗХО, в соответствии с которыми Великобритания могла бы вовлечь Россию напрямую или через Исполнительный совет ОЗХО, Великобритания решила сотрудничать на двусторонней основе с Техническим секретариатом (ОЗХО) в соответствии с договоренностью, детали которой неизвестны. В ОЗХО отсутствует такая процедура, как "верификация анализа", — говорится в тексте доклада, распространенного в пятницу российской дипмиссией.

В связи со сложившейся ситуацией и отсутствием ответа на все поставленные ранее Москвой вопросы Россия в пятницу направит Великобритании официальный запрос по статье 9 Конвенции о запрещении химического оружия, заявил Яковенко. "Это будет интересное развитие событий… Это очень серьезный шаг с нашей стороны", — сказал посол.

В указанной статье Конвенции говорится, что государства-участники конвенции могут "без ущерба для права любого государства-участника просить о проведении инспекции по запросу государства-участника всякий раз, когда это возможно, прежде всего предпринимают всяческие усилия к тому, чтобы выяснить и урегулировать путем обмена информацией и консультаций между собой любой вопрос, который может вызывать сомнение относительно связанного с этим вопроса, который может быть сочтен неясным". В статье говорится, что государство-участник, получающее от другого государства просьбу о разъяснении вопроса должно не позднее чем через 10 дней после поступления просьбы предоставить информацию.

В ходе брифинга Яковенко обратился также и к британским СМИ, указав, что они почему-то до сих пор не задались вопросом, а что действительно происходит с Юлией Скрипаль после ее выписки и действительно ли заявления озвучиваются от ее лица.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство. Москва это категорически отрицает.

Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
© AFP 2018 / ANP/Lex van Lieshout
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Накануне ОЗХО опубликовала только краткие тезисы из отчета, полный текст доклада был предоставлен странам-членам организации. В РФ ранее заявили, что изучают его.

Эксперты ОЗХО определили, что при покушении на Скрипалей было использовано токсичное химическое вещество. Авторы доклада отметили, что вещество имело высокую чистоту. Такой вывод был сделан на основании того, что в субстанции практически полностью отсутствовали примеси. При этом в документе сказано, что "название и состав выявленного токсичного химического вещества содержатся в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам (организации — ред.)". Результаты анализов собранных ОЗХО медико-биологических проб и проб из окружающей среды, согласно докладу, "подтверждают выводы Соединенного Королевства о природе токсичного химического вещества, которое было использовано в Солсбери и из-за которого пострадали три человека", сказано в документе.

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