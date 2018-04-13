Допрос Савченко на полиграфе приостановили из-за ее самочувствия

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Допрос на полиграфе депутата Верховной рады Надежды Савченко, которую арестовали по обвинению в подготовке терактов в Киеве, приостановили из-за ее самочувствия, сообщила журналистам сестра депутата Вера Савченко.

Служба безопасности Украины начала проверку Савченко на полиграфе в пятницу утром.

"Так как постоянная тахикардия и температура держится, уже более 20 дней голодовка, поэтому сейчас этот вопрос остался открытым. Некорректные абсолютно показания, потому что организм не может в таком состоянии проходить, поэтому пока что взяли паузу… Все взяли паузу, полиграфологи выполнили свою работу, сказали, что это невозможно… В таком состоянии допрашивать человека на полиграфе не имеет смысла.. То есть процедура не завершена", — сказала Вера Савенко, ее заявление транслировал телеканал "112 Украина".

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.