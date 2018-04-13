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В мире

Вы потеряете страну: в русских школах Латвии недовольны ответом президента

14:5713.04.2018
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CC BY 2.0 / kishjar? / РигаКолокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии. Архивное фотоКолокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии. Архивное фото
CC BY 2.0 / kishjar? / Рига

РИГА, 13 апр – РИА Новости. Канцелярия президента Латвии Раймондса Вейониса прислала шаблонную отписку в ответ на обращение Вселатвийского собрания родителей учеников школ национальных меньшинств; защитники образования на русском языке готовит новую акцию протеста в Риге. Об этом сообщает Sputnik Латвия.

Участники Марша разгневанных родителей в Риге. 4 апреля 2018
© Sputnik / Сергей Мелконов
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"Нельзя молчать!" Как русская община Латвии защищает свои школы
Родители просили отклонить поправки к закону об образовании, которые приведут к фактическому сворачиванию обучения на языках национальных меньшинств в школах Латвии. Вместо этого Раймондс Вейонис 2 апреля подписал поправки, прямо перед тем как вылететь в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Более тысячи участников приняли участие в "Марше рассерженных родителей" в центре Риги 4 апреля. Они оставили символическую черную метку под окнами рабочего кабинета президента — символ того, что его поступок не будет ни забыт, ни прощен.

Наконец пришел ответ из Канцелярии президента. В нем содержится шаблонный аргумент о том, что школьная реформа якобы приведет к "сплочению общества и усилению государства", а детям из семей нацменьшинств будут обеспечены "равные возможности", чтобы получить качественное образование и обустроить свою жизнь в Латвии.

Рига. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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В Латвии отказались от чистки в школах национальных меньшинств
Комитет родителей русских школ посчитали письмо отпиской. Опираясь на опыт "жизни и выживания в независимой Латвии", родители с уверенностью говорят, что реформа образования "только усилит раскол в латвийском обществе, и без того разделенном по всем параметрам".

"И Вы потеряете страну! На чужих костях счастья не бывает! Вы знаете, что Латвия пустеет из-за отсутствия здесь рабочих мест и невыносимой дороговизны жизни. Народ бежит, куда глаза глядят! И русские, и латыши!" — заявила активистка комитета Анна Васильева.

Она уверена, что при нынешних тенденциях скоро на латышском в Латвии говорить будет некому.

"Вы хотите заткнуть эту языковую "дырку" русскими детьми! На время! А потом Вам придется "оптимизировать" и латышские школы, потому что детей чиновников от правящих партий не хватит, чтобы их заполнить", — подчеркнула Васильева.

Она уверена, что со временем реформа, поспешно принятая перед выборами в Сейм без тщательных консультаций и обсуждения, обрушит систему образования.

Русскоязычные жители Латвии на марше протестовали против реформы образования
© Ruptly
Русскоязычные жители Латвии на марше протестовали против реформы образования
Родителей учащихся школ национальных меньшинств не убеждает аргумент про "равные возможности". Они намерены продолжить борьбу за свои права.

Штаб защиты русских школ и Русский союз Латвии организует новую массовую акцию в защиту школ нацменьшинств 1 мая.
Поправки, предложенные министром образования Карлисом Шадурскисом, предусматривают перевод всех средних школ на латышский язык обучения к 1 сентября 2021 года.

Все новости Латвии читайте на сайте Sputnik Латвия>>

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В мире
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Популярные комментарииВсе комментарии
Иван Петров
Я уже давно не могу слышать слова-"дерьмократия,свобода слова,права нац меньшинств...".Особенно когда они звучат со стороны Запада в нашу сторону.Лицемеры.
14:59
13.04.2018
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