Вы потеряете страну: в русских школах Латвии недовольны ответом президента

РИГА, 13 апр – РИА Новости. Канцелярия президента Латвии Раймондса Вейониса прислала шаблонную отписку в ответ на обращение Вселатвийского собрания родителей учеников школ национальных меньшинств; защитники образования на русском языке готовит новую акцию протеста в Риге. Об этом сообщает Sputnik Латвия.

Родители просили отклонить поправки к закону об образовании, которые приведут к фактическому сворачиванию обучения на языках национальных меньшинств в школах Латвии. Вместо этого Раймондс Вейонис 2 апреля подписал поправки, прямо перед тем как вылететь в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Более тысячи участников приняли участие в "Марше рассерженных родителей" в центре Риги 4 апреля. Они оставили символическую черную метку под окнами рабочего кабинета президента — символ того, что его поступок не будет ни забыт, ни прощен.

Наконец пришел ответ из Канцелярии президента. В нем содержится шаблонный аргумент о том, что школьная реформа якобы приведет к "сплочению общества и усилению государства", а детям из семей нацменьшинств будут обеспечены "равные возможности", чтобы получить качественное образование и обустроить свою жизнь в Латвии.

Комитет родителей русских школ посчитали письмо отпиской. Опираясь на опыт "жизни и выживания в независимой Латвии", родители с уверенностью говорят, что реформа образования "только усилит раскол в латвийском обществе, и без того разделенном по всем параметрам".

"И Вы потеряете страну! На чужих костях счастья не бывает! Вы знаете, что Латвия пустеет из-за отсутствия здесь рабочих мест и невыносимой дороговизны жизни. Народ бежит, куда глаза глядят! И русские, и латыши!" — заявила активистка комитета Анна Васильева.

Она уверена, что при нынешних тенденциях скоро на латышском в Латвии говорить будет некому.

"Вы хотите заткнуть эту языковую "дырку" русскими детьми! На время! А потом Вам придется "оптимизировать" и латышские школы, потому что детей чиновников от правящих партий не хватит, чтобы их заполнить", — подчеркнула Васильева.

Она уверена, что со временем реформа, поспешно принятая перед выборами в Сейм без тщательных консультаций и обсуждения, обрушит систему образования.

Родителей учащихся школ национальных меньшинств не убеждает аргумент про "равные возможности". Они намерены продолжить борьбу за свои права.

Штаб защиты русских школ и Русский союз Латвии организует новую массовую акцию в защиту школ нацменьшинств 1 мая.

Поправки, предложенные министром образования Карлисом Шадурскисом, предусматривают перевод всех средних школ на латышский язык обучения к 1 сентября 2021 года.

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