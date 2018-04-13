Москва обнародует "интересные моменты" из доклада ОЗХО по "делу Скрипаля"

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Россия продолжает изучать доклад экспертов Организации по запрещению химического оружия об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, Москва придаст гласности наиболее "интересные" моменты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы сейчас занимаемся подробным изучением доклада, там есть очень интересные моменты", — заявил он на пресс-конференции после переговоров со своим нидерландским коллегой Стефом Блоком.

"Мы в самое ближайшее время постараемся придать их гласности, когда эксперты и наши, и из профильных ведомств разберутся с этим достаточно объемным документом", — добавил министр.