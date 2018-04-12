МИД Азербайджана выразил протест миссиям ОБСЕ и ПАСЕ

БАКУ, 12 апр — РИА Новости. МИД Азербайджана в четверг вызвал представителей наблюдателей от ПАСЕ и ОБСЕ и выразил им решительный протест в связи с отчетом миссий, в котором утверждалось о нарушениях на выборах президента страны.

Ранее на совместной пресс-конференции наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ заявили, что на ряде участков на выборах президента Азербайджана им мешали работать. А специальный координатор миссии наблюдателей ОБСЕ Нильза де Сена сообщила, что наблюдатели зафиксировали ряд нарушений.

"Сегодня представители миссий наблюдателей были приняты в МИД, им выражен решительный протест со стороны Азербайджана", — заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Внеочередные президентские выборы состоялись в среду в Азербайджане. За высший государственный пост боролись восемь кандидатов, в том числе нынешний президент Ильхам Алиев. По итогам обработки данных со всех избирательных пунктов, он побеждает с 86,03% голосов избирателей. Наблюдатели от СНГ считают, что выборы были свободными, легитимными и прозрачными. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, миссия не выявила. Аналогичной позиции придерживается миссия наблюдателей от ШОС.