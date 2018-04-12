Исполком СНГ не получал официального уведомления о выходе Украины

МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Официального уведомления от Украины относительно ее выхода из СНГ в Исполком содружества не поступало, сообщила РИА Новости в четверг представитель пресс-службы Исполкома.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.

"Официального уведомления от Украины относительно ее выхода из СНГ в Исполнительный комитет не поступило. Ничего такого у нас нет", — заявила РИА Новости в четверг представитель пресс-службы.

В начале апреля Украина отказалась от участия в последнем заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ, которое проходило в Минске. Как отмечал первый зампред Исполкома СНГ Виктор Гуминский, о своем неучастии Украина устно уведомила организаторов мероприятия, сославшись на решение министерства иностранных дел. Между тем источник в группе по организации мероприятия сообщал РИА Новости, что Украина и не собиралась участвовать в СМИД.