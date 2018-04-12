Замглавы МИД обсудил с послом Марокко ситуацию в Северной Африке

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в четверг провел встречу с послом Марокко в Москве Абделькадером Лешехебом, обсудив с ним ситуацию в Северной Африке и развитие двустороннего сотрудничества.

"В ходе беседы обсуждалась региональная проблематика с упором на складывающуюся ситуацию в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне, а также некоторые практические аспекты дальнейшего развития российско-марокканского многопланового сотрудничества", — сообщило министерство иностранных дел России.