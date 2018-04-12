Говорить о начале репрессий в руководстве КНДР пока рано, заявил эксперт

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Смещение с поста заместителя председателя Госсовета КНДР Хван Бён Со еще не означает, что он репрессирован, заявил РИА Новости доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России Александр Воронцов.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что сессия Верховного народного собрания КНДР, проходившая в среду в Пхеньяне, проведя ряд перестановок в руководстве страны. В частности говорилось, что своего поста лишился Хван Бён Со. Ранее он занимал также должность начальника Главного политуправления Корейской Народной армии, но затем уступил этот пост Ким Чжон Гаку. Перед этим появлялась также информация, что он разжалован и отправлен на перевоспитание на сельхозработы, однако впоследствии его имя вновь возникло в списках руководства страны. Между тем Ким Чжон Гак, напротив, в ходе последней сессии был введен в состав членов Госсовета страны. Кроме него членами Госсовета стал зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Пак Гван Хо, сопровождавший лидера КНДР Ким Чен Ына во время его недавней поездки в Пекин.

"Тут можно только гадать. То что Хван Бён Со понижается, это в данный момент тренд. Но исторически опыт показывает, что люди из высшего эшелона в КНДР иногда совсем пропадают и становятся причиной всевозможных слухов о репрессиях, расстрелах и так далее, а потом через несколько лет снова появляются на высоких постах. Так что такая практика существует. Поэтому делать далеко идущие выводы преждевременно", — сказал Воронцов.

"А то, что поднимается по карьерной лестнице люди, которые сопровождали Ким Чен Ына в Пекин – это неудивительно", — добавил он.