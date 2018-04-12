Кандидат в госсекретари Помпео заявляет, что он не "ястреб"

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что вовсе не является "ястребом" во внешней политике и что война для него — крайняя мера.

"Я знаю не понаслышке, какие болезненные жертвы приносят мужчины и женщины, носящие форму. Так что когда журналисты, большинство из которых никогда со мной не встречалось, вешают на меня или на вас ярлык "ястребов", "сторонников войны" или еще что похуже, я лишь качаю головой. Немногие боятся войны больше, чем те из нас, кто служил", — говорится в письменных показаниях Помпео сенаторам, которые распространил Белый дом.

"Война всегда крайнее средство. Я предпочту добиваться реализации задач президента в области внешней политики неустанной дипломатией, а не отправкой молодых людей на войну", — пообещал Помпео.

Слушания по кандидатуре Помпео на пост госсекретаря пройдут в четверг в сенате США.