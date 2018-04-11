Депутат: против Трампа можно подать иск за преступления против человечества

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин считает возможным подать иск в международный суд на президента США Дональда Трампа за преступления против человечества после его заявлений в Twitter.
"Я думаю, что к этому идет… Одна из мер, я думаю,… подать на него в международный суд, потому что без доказательства, мало того, обвинять, готовиться к нанесению ответного удара — это военное преступление, это преступление против человечества", — сказал Швыткин РИА Новости, отвечая на вопрос о том, не следует ли инициировать международный судебный процесс после заявлений Трампа, разжигающих войну.
При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии. Президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды.