Facebook объявил о начале исследований по влиянию соцсетей на выборы

ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Американская компания Facebook в понедельник объявила о запуске инициативы по проведению независимых научных исследований о влиянии социальных сетей на политические выборы.

Решение принято на фоне обвинений в адрес Facebook в незаконной передаче данных миллионов своих пользователей британской компании Cambridge Analytica, услугами которой, по данным СМИ, пользовались штаб Дональда Трампа и ряд других политиков. Кроме того, ранее компанию обвиняли в недостаточных мерах по борьбе с "ботами" в сети, через которые, по данным властей США, осуществлялись попытки повлиять на выборы в 2016 году.

"В консультации с фондами, финансирующими инициативу, Facebook пригласит уважаемых академических экспертов сформировать комиссию, которая затем разработает программу исследований о влиянии социальных медиа на общество, начиная с выборов. Основное внимание будет полностью ориентировано на будущее. И наша цель — понять влияние Facebook на предстоящие выборы, в частности в Бразилии, Индии, Мексике и промежуточные выборы в США, и проинформировать о наших будущих продуктах и политических решениях", — говорится в заявлении компании, опубликованном в ее официальном блоге.

При этом в Facebook обещают, что не будут вмешиваться в исследование и не будут комментировать выводы ученых до их публикации.

Участие в финансировании исследований примут такие организации как Laura and John Arnold Foundation, Democracy Fund, William and Flora Hewlett Foundation, John S. and James L. Knight Foundation, Charles Koch Foundation, Omidyar Network и Alfred P. Sloan Foundation.