Facebook объявил о начале исследований по влиянию соцсетей на выборы

ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Американская компания Facebook в понедельник объявила о запуске инициативы по проведению независимых научных исследований о влиянии социальных сетей на политические выборы.
"В консультации с фондами, финансирующими инициативу, Facebook пригласит уважаемых академических экспертов сформировать комиссию, которая затем разработает программу исследований о влиянии социальных медиа на общество, начиная с выборов. Основное внимание будет полностью ориентировано на будущее. И наша цель — понять влияние Facebook на предстоящие выборы, в частности в Бразилии, Индии, Мексике и промежуточные выборы в США, и проинформировать о наших будущих продуктах и политических решениях", — говорится в заявлении компании, опубликованном в ее официальном блоге.
Участие в финансировании исследований примут такие организации как Laura and John Arnold Foundation, Democracy Fund, William and Flora Hewlett Foundation, John S. and James L. Knight Foundation, Charles Koch Foundation, Omidyar Network и Alfred P. Sloan Foundation.