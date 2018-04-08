Глава аппарата Белого дома пригрозил уйти в отставку, пишут СМИ

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Глава аппарата Белого дома Джон Келли в конце марта пригрозил подать в отставку, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Как рассказали собеседники издания, 28 марта состоялась встреча Келли с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, после которой глава аппарата Белого дома говорил о намерении покинуть свой пост.

Однако другой источник издания отметил, что слова Келии не стоит интерпретировать как грозу, так как это больше похоже на "разочарование".

При этом Axios подчеркивает, что глава аппарата Белого дома неоднократно за последние восемь месяцев угрожал покинуть свой пост.

Ранее Трамп произвел перестановки в Госдепе и ЦРУ. В частности, новым госсекретарем США стал Майкл Помпео, а новым руководителем Центрального разведывательного управления назначили Джину Хаспел.