Премьер Словакии попросил спецслужбы проверить его окружение

ПРАГА, 7 апр — РИА Новости. Новый словацкий премьер Петер Пеллегрини попросил спецслужбы проверить лиц, работающих в его окружении, в связи с подозрениями, что некоторые из недавно уволившихся из аппарата правительства сотрудников поддерживали связь с итальянской мафией.
"Я использую все имеющиеся у меня возможности, чтобы получить от спецслужб данные о том, был ли бывший премьер (Фицо) проинформирован о работе в его канцелярии людей, имевших контакты с представителями итальянской мафии в Словакии", — сказал Пеллегрини в телепередаче "Субботние диалоги".
"Я поручил руководителю моей канцелярии, чтобы каждый из работающих здесь сотрудников прошел проверку соответствующего уровня", — сказал премьер.
Погибший журналист Ян Куциак писал в своих материалах, в частности, что секретарь Совета безопасности республики Вилиам Ясань и главный советник премьера Фицо 30-летняя Мария Трошкова, в прошлом участница конкурсов красоты и фотомодель журналов для мужчин, работали ранее в одной фирме с представителями итальянской мафии в Словакии и позднее поддерживали с ними связь. Вскоре после убийства Куциака оба они уволились из аппарата правительства.