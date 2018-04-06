Пучдемон призвал Мадрид к диалогу

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон после освобождения из тюрьмы в немецком городе Ноймюнстер заявил, что требует начала политического диалога с испанскими властями.

"Пришло время для диалога. Мы требуем диалог уже несколько лет, но получили насильственный ответ. Пришло время заниматься политикой", — заявил Пучдемон в ходе пресс-конференции у здания тюрьмы. Трансляцию выступления вело видеоагентство телеканала RT

В четверг суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн постановил, что Пучдемон может быть выпущен из тюрьмы на время рассмотрения запроса об экстрадиции под залог в размере 75 тысяч евро. Суд также решил, что основанием для выдачи Испании может быть лишь обвинение в растрате госсредств, а не в организации восстания, поскольку, по его мнению, бывший глава женералитета не несет ответственности за "насилие" во время проведения незаконного одностороннего референдума о независимости 1 октября.