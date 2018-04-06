Постпред России призвал Францию и Британию присоединиться к договору по СНВ

ВЕНА, 6 апр – РИА Новости. Франция и Великобритания как военные союзники США должны подключиться к дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ), заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Другие ядерные державы, как официальные, так и неофициальные, должны подключиться к этому процессу. В особенности это относится к Великобритании и Франции. Они являются военными союзниками Вашингтона и, следовательно, их ядерные потенциалы с военной точки зрения правомерно рассматривать в совокупности с американским", — заявил Ульянов.
Постпред подчеркнул, что Россия считает неуместным проведение переговоров по этой теме под эгидой МАГАТЭ, поскольку ядерное разоружение не числится среди уставных задач агентства.
"Разоружение – это особая статья, которой нужно заниматься на других площадках", — добавил Ульянов
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