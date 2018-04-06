Постпред России призвал Францию и Британию присоединиться к договору по СНВ

ВЕНА, 6 апр – РИА Новости. Франция и Великобритания как военные союзники США должны подключиться к дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ), заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, Москва исходит из того, что нельзя бесконечно долго заниматься практическим ядерным разоружением по линии только России и США.

"Другие ядерные державы, как официальные, так и неофициальные, должны подключиться к этому процессу. В особенности это относится к Великобритании и Франции. Они являются военными союзниками Вашингтона и, следовательно, их ядерные потенциалы с военной точки зрения правомерно рассматривать в совокупности с американским", — заявил Ульянов.

Постпред подчеркнул, что Россия считает неуместным проведение переговоров по этой теме под эгидой МАГАТЭ, поскольку ядерное разоружение не числится среди уставных задач агентства.

"Разоружение – это особая статья, которой нужно заниматься на других площадках", — добавил Ульянов

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Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.

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