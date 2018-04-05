На Украине загорелась Приднепровская ТЭС

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Пожар произошел на Приднепровской ТЭС в городе Днепр (бывший Днепропетровск), погибших и пострадавших нет, поврежден трансформатор, сообщила в четверг пресс-служба управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

По данным ведомства, пожар вспыхнул в четверг около 04.00 (совпадает с мск).

"Пожар возник в металлическом трансформаторе тока типа ТФЗМ-330. Огнем поврежден металлический трансформатор тока типа ТФЗМ-330 общей площадью 15 квадратных метров. Пожар локализован в 04.43 и ликвидирован в 04.55", — говорится в сообщении.

По данным Госслужбы по ЧС, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Правоохранители устанавливают причины возгорания.