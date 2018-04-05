В пражской лаборатории произошла утечка цианида калия

ПРАГА, 5 апр – РИА Новости. В лаборатории, расположенной в районе Беховице на востоке Праги, вечером в среду произошла утечка цианида калия, один сотрудник пострадал, угрозы для окружающей среды нет, сообщил журналистам утром в четверг представитель службы пожарной охраны Мартин Кавка.

"При работе с предназначенными для ликвидации остатками цианида калия произошла утечка этого вещества, пострадал один сотрудник лаборатории, который доставлен в больницу, у него ранена рука. В лаборатории автоматически включилась система специального проветривания, угрозы для окружающей среды нет", — сказал Кавка.

Работники пожарного расчета в специальных комбинезонах, а также специалисты-химики провели засыпку вытекшего раствора сорбентом, который затем был вывезен в специальных емкостях для ликвидации, добавил Кавка.

На время очистных работ полиция временно перекрыла для движения район вокруг лаборатории. К утру четверга все работы завершены, объект передан его владельцам, сообщил Кавка.