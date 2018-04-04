Ни одно государство не может одолеть терроризм в одиночку, заявил Гутерреш

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Ни одно государство не способно одолеть терроризм в одиночку, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, приветствие которого зачитано на Московской конференции по безопасности.

"Исламское государство"* (ИГИЛ*, террористическая группировка, запрещена в РФ) понесло серьезные потери в Ираке и САР. Отвоеваны все ранее занятые ИГИЛ* города. Инфраструктура ИГИЛ* и его потенциал разрушены благодаря решающим ударам иракских и сирийских правительственных сил при поддержке международного сообщества, в том числе РФ", — привел замгенсекретаря ООН Владимир Воронков слова Гутерреша.

По словам генсека ООН, "за последние три десятилетия глобальный терроризм захватил большое пространство и превратился в беспрецедентную угрозу международному миру, безопасности и развитию". "Ни одно государство в мире не застраховано от угрозы терроризма, и ни одно государство, вне зависимости от его силы, не способно решить эту проблему в одиночку", добавил он.

*Террористическая организация, запрещенная в России