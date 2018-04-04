Система вассальной зависимости стран от США дает сбой, заявил Нарышкин

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США не считаются с интересами даже своих самых близких спутников, созданная Вашингтоном система вассальной зависимости других стран от Соединенных Штатов дает сбой, заявил в среду директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Мы видим, как созданная Вашингтоном система вассальной зависимости повсеместно дает сбой. От американцев начинают отдаляться даже их самые верные спутники — европейцы, благополучие и безопасность которых Соединенные Штаты без колебаний из раза в раз кладут на алтарь собственных геополитических устремлений", — сказал он на Московской конференции по международной безопасности.