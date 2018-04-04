Стрельба в штаб-квартире YouTube: есть погибший и пострадавшие

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Посольство России в Соединенных Штатах выясняет, пострадали ли в ходе стрельбы в штаб-квартире YouTube в Калифорнии российские граждане, говорится в заявлении дипмиссии.

В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба, сообщает полиция Сан-Бруно.

Огонь, по данным телеканала ABC News, открыла белая женщина в темной одежде с платком на голове. MSNBC, в свою очередь, утверждает, что она мертва. В полиции заявили, что стрелок действовал в одиночку и покончил с собой.

"Предположительно, это женщина, которая нанесла себе огнестрельное ранение", — сказал Барберини на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.

"Мы обыскиваем здание, но у нас нет информации о том, что там еще кто-то есть", — добавил Барберини.

Video appears to show people being searched amid evacuation during "active shooter" situation at YouTube's headquarters in San Bruno, California. https://t.co/nToqhLSGq9 pic.twitter.com/1TuxyBtGVm — ABC News (@ABC) 3 апреля 2018 г.

​Свидетельства очевидцев

"Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами", — написал в подтвержденном аккаунте Twitter сотрудник компании Вадим Лаврусик (@Lavrusik).

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 апреля 2018 г.

​Еще один сотрудник компании рассказал, что во время эвакуации видел "пятна крови". По его словам, злоумышленник, открывший огонь, совершил самоубийство.

Один погибший и четверо пострадавших

Полиция подтвердила информацию о ранении четырех человек в результате стрельбы в штаб-квартире YouTube и одном погибшем.

"Всего у нас четверо жертв (пострадавших — ред.), которых доставили в больницу с огнестрельными ранениями, и еще один человек, который скончался в здании", — заявил журналистам начальник полиции города Эд Барберини.

Представитель больницы в Сан-Франциско, в свою очередь, сообщил о трех пострадавших, доставленных в медицинское учреждение, один из которых находится в критическом состоянии.

"Консульский отдел посольства России в Вашингтоне выясняет, не пострадали ли при стрельбе в штаб-квартире YouTube российские граждане. В соответствии с установленной процедурой запросили госдеп", — говорится в сообщении.

Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что проинформирован о стрельбе в штаб-квартире YouTube в Калифорнии, американский лидер выразил поддержку всем пострадавшим в результате инцидента.

"Только что меня проинформировали о стрельбе в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно, в Калифорнии. Наши мысли и молитвы со всеми, кого затронул этот инцидент", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Was just briefed on the shooting at YouTube’s HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 апреля 2018 г.

​Президент также выразил благодарность "выдающимся сотрудникам" правоохранительных органов, которые работают на месте происшествия.

Комментарий Google

Компания Google сотрудничает с властями по ситуации в штаб-квартире принадлежащего ей видеосервиса YouTube в калифорнийском городе Сан-Бруно, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Что касается ситуации с YouTube, мы координируемся с властями и предоставим здесь официальную информацию от Google и YouTube, как только она у нас будет", — говорится в Twitter-аккаунте пресс-службы.

Re: YouTube situation, we are coordinating with authorities and will provide official information here from Google and YouTube as it becomes available. — Google Communications (@Google_Comms) 3 апреля 2018 г.

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