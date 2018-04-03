Эрдоган рад, что Путин выбрал Турцию для первого визита после переизбрания

АНКАРА, 3 апр — РИА Новости. Выбор Владимиром Путиным Турции в качестве первой страны, куда он нанес визит после переизбрания президентом РФ, показывает высокий уровень отношений двух стран, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Выбор Турции как первой страны, в которую господин Путин совершил свой первый после переизбрания президентом визит, обрадовал нас. Это лучший показатель высокого уровня, которого достигли наши отношения", — сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с Путиным.

Он добавил, что политический диалог между двумя странами продолжается.

"За год на 32% повысился наш товарооборот, он достиг 22 миллиардов долларов. Но наша цель – увеличить его до ста миллиардов", — сказал турецкий лидер