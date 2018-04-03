В Белоруссии готовятся ужесточить закон о СМИ

МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) опубликовала проект изменений в закон о СМИ – впервые стало известно, какие поправки хотят внести в документ. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

О необходимости внесения изменений в закон о средствах массовой информации белорусские чиновники говорили давно, однако проект так и не был опубликован. Наконец весной он поступил на рассмотрение в Палату представителей, а профильный комитет предоставил проект в БАЖ.

Согласно обнародованному ассоциацией проекту документа в Белоруссии планируют допустить добровольную регистрацию интернет-сайтов в качестве СМИ – они будут называться "сетевыми изданиями".

Такие СМИ смогут получать аккредитацию в государственных органах. Те порталы, которые не пройдут регистрацию, статуса СМИ не получат – соответственно, они не смогут пользоваться журналистскими правами.

Обязанности, впрочем, будут у всех интернет-сайтов одинаковыми – как у зарегистрированных, так и нет. В первую очередь это касается требования соблюдения законодательства.

Регистрация интернет-СМИ несколько осложняется тем, что для этого необходимо иметь юридическое лицо, которое может выполнять функции редакции. Главным редактором должен быть гражданин Белоруссии с пятилетним стажем работы на руководящих постах в СМИ.

Еще одно интересное предложение в проекте изменений – разрешение ограничения доступа к сайтам без решения суда. Сетевое издание в таком случае и вовсе сможет потерять регистрацию.

В проекте также допускается возможность блокировки социальных сетей – если они откажутся по требованию белорусских властей удалять какую-либо информацию. Сейчас ограничения вводятся "точечно" – в отношении конкретных пабликов или групп.

Возобновить доступ к сайту можно будет только после обращения в Мининформации. Возможность обжаловать решение об ограничении доступа через суд в проекте не указана.

После возможного принятия поправок в закон о СМИ руководство интернет-порталов будет обязано идентифицировать лиц, размещающих материалы на сайтах, в том числе в комментариях и на форумах.

Придется также модерировать комментарии – за их содержимое несет ответственность сам сайт, и в случае нарушения правил он может быть заблокирован.

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