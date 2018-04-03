Говорить о выводе миротворцев из Приднестровья рано, заявил глава ПМР

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Приднестровье не допустит вывода российских военных со своей территории и считает несвоевременными разговоры о смене формата миротворческой миссии, заявил на встрече в Совете Федерации РФ лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"Мы приветствуем позицию, что, конечно, не время говорить о выводе миротворческой миссии или об изменении ее формата, который доказал свою эффективность. Кроме того, ни в коем случае покушаться на российского солдата недопустимо на территории Приднестровья, мы этого не допустим сами", — сказал Красносельский.