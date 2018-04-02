Лидеры ОАЭ поздравили президента Египта ас-Сиси с переизбранием

Каир. Предвыборная агитация в поддержу президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на выборах главы Египта в марте 2018 года

Каир. Предвыборная агитация в поддержу президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на выборах главы Египта в марте 2018 года

ДУБАЙ, 2 апр — РИА Новости. Лидеры ОАЭ поздравили действующего президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с переизбранием на второй срок, сообщает эмиратское издание Khaleej Times.

Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян направил поздравление главе Египта. Также поздравительные сообщения ему отправили вице-президент и премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

В понедельник национальная избирательная комиссия Египта озвучила окончательные результаты президентских выборов, согласно которым ас-Сиси получил около 22 миллионов голосов избирателей, что составляет 97% от общего числа проголосовавших.