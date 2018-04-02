Встреча Трампа и Абэ состоится 17-18 апреля во Флориде

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ 17-18 апреля в своей резиденции в американском штате Флорида, сообщает во вторник Белый дом.

"Президент Дональд Трамп примет премьер-министра Японии Синдзо Абэ в (резиденции) Мар-а-Лаго 17-18 апреля", — говорится в заявлении Белого дома. Отмечается, что они обсудят международную кампанию по оказанию максимального давления на КНДР перед запланированной встречей Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Ранее агентство Киодо сообщало, что Абэ планирует лично попросить президента США поднять вопрос о похищенных японцах на саммите с КНДР.

В настоящее время идет подготовка к проведению встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына, которая должна состояться в апреле в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Вслед за этим ожидается проведение саммита между Ким Чен Ыном и президентом США.