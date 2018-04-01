Французский министр посетит Италию из-за инцидента с таможенниками

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Министр госслужбы и госбюджета Франции Жеральд Дарманен в ближайшие дни посетит Италию, чтобы обсудить с итальянскими властями инцидент с участием французских таможенников под Турином.

Вооруженные сотрудники французской таможенной полиции вторглись в пятницу вечером на территорию железнодорожной станции города Бардонеккья в провинции Турин, где работает структура по оказанию помощи мигрантам. Запугав медиков, они заставили одного из мигрантов сдать мочу на анализ.

В субботу итальянский МИД вызвал французского посла и выразил ему протест от имени правительства страны в связи с инцидентом. Париж, в свою очередь, заявил, что французские таможенники "действовали в соответствии с соглашениями Бюро по национальному экспортно-импортному контролю (BCNJ) от 1990 года". Прокуратура Турина в воскресенье начала расследование инцидента в Бардонеккье.

"Италия — братская страна. Я отправлюсь туда в ближайшие дни, чтобы обсудить с итальянскими властями инцидент на вокзале в Бардонеккье", — заявил Дарманен в эфире телеканала LCI.

Министр подчеркнул, что французские таможенники действовали в соответствии с законом, однако добавил, что при необходимости договор 1990 года может быть пересмотрен.

"Конечно, если нужно пересмотреть это соглашение, то мы с Италией это сделаем. Однако Франция не сделала ничего незаконного", — заключил Дарманен.