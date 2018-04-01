Французский министр посетит Италию из-за инцидента с таможенниками

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Министр госслужбы и госбюджета Франции Жеральд Дарманен в ближайшие дни посетит Италию, чтобы обсудить с итальянскими властями инцидент с участием французских таможенников под Турином.
В субботу итальянский МИД вызвал французского посла и выразил ему протест от имени правительства страны в связи с инцидентом. Париж, в свою очередь, заявил, что французские таможенники "действовали в соответствии с соглашениями Бюро по национальному экспортно-импортному контролю (BCNJ) от 1990 года". Прокуратура Турина в воскресенье начала расследование инцидента в Бардонеккье.
Министр подчеркнул, что французские таможенники действовали в соответствии с законом, однако добавил, что при необходимости договор 1990 года может быть пересмотрен.
"Конечно, если нужно пересмотреть это соглашение, то мы с Италией это сделаем. Однако Франция не сделала ничего незаконного", — заключил Дарманен.