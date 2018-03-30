В Мексике задержали трейлер с почти 140 нелегалами из Центральной Америки

МЕХИКО, 30 мар – РИА Новости. Сотрудники национального института миграции Мексики задержали 136 мигрантов из центральноамериканских стран, пытавшихся добраться до границы США внутри трейлера.

По сообщению ведомства, грузовик был остановлен на дороге в штате Веракрус федеральной полицией Мексики. Внутри находились выходцы из Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и Никарагуа, причем температура в трейлере достигала 40 градусов жары.

Среди мигрантов было 49 несовершеннолетних. Сейчас всем задержанным оказывается помощь.