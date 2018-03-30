Новые власти Перу так и не пригласили Венесуэлу на "Саммит Америк"

МЕХИКО, 30 мар — РИА Новости. Надежда венесуэльских властей, что со сменой президента Перу страна будет возвращена в число стран-участниц предстоящего в Лиме "Саммита Америк", не оправдалась — перуанское правительство запустило официальный сайт встречи, где отсутствуют упоминания Венесуэлы и ее лидера Николаса Мадуро в числе приглашенных.

Как следует из информации, представленной на сайте саммита, всего к участию во встрече приглашены 34 страны Америки, их будут представлять главы государств или правительств. Среди них — союзники Венесуэлы по континенту Куба (ожидается прибытие председателя Госсовета Рауля Кастро), Боливия (президент Эво Моралес) и Никарагуа (Даниэль Ортега).

Ранее перуанские власти в лице уже бывшего президента Педро Кучински отказали Мадуро в участии в "Саммите Америк" и пообещали не допустить прибытия Мадуро в Лиму. При этом официальный Каракас продолжает утверждать, что глава страны все равно приедет в Перу 13-14 апреля для участия в региональной встрече.