Латвийский дипломат, которого вышлют из России, пробыл в стране менее года

РИГА, 30 мар – РИА Новости. Латвийский дипломат, который будет выслан из России, проработал в стране менее одного года, сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь МИД Латвии Гинтс Егерманис.

В понедельник МИД Латвии уведомил посольство России о том, что страну должен покинуть один дипломат. В ответ МИД РФ в пятницу уведомил посольство Латвии в России о том, что принял решение выслать одного дипломата из страны. Представитель МИД подчеркнул, что ответный шаг России был ожидаемым.

"Дипломат, который будет выслан, проработал в России менее одного года", — сказал Егерманис. По его словам, несмотря на это, Латвия будет продолжать с Россий сотрудничество по тем вопросам, где оно возможно в существующих геополитических условиях.

Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.