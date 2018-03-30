Правительство ФРГ не будет налагать вето на возможную выдачу Пучдемона

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Правительство Германии не намерено вмешиваться в возможное решение о выдаче бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и препятствовать его экстрадиции в Испанию, сообщил журнал Spiegel c ссылкой на собственные источники в правительственных кругах.
По информации журнала, власти уже достигли договоренности с министерством юстиции ФРГ по данному вопросу. "По информации Spiegel, правительство ФРГ не будет налагать вето на возможную выдачу политика", — пишет журнал. Как сообщили источники, в ведомстве канцлера такой шаг был бы воспринят как политико-правовой выпад против федеральных земель, которым Берлин передал процедуру утверждения в делах о выдаче.
Отмечается, что решение о невмешательство в вопрос о выдаче Пучдемона было принято правительством еще в день задержания. В воскресенье вечером состоялся телефонный разговор между министром юстиции Катариной Барли, главой МИД Хайко Маасом, главой ведомства федерального канцлера Хельгой Браун и государственным секретарем в МВД Хансом-Георгом Энгелке. Все они сошлись во мнении, что политического вмешательства быть не должно.
В понедельник Пучдемон, который был задержан в Германии в минувшее воскресенье на основании европейского ордера на арест, даст показания в суде земли Шлезвиг-Гольштейн. В настоящее время он находится в тюрьме города Ноймюнстер. Ожидается, что решение будет принято не раньше следующей недели.
В Испании бывшему главе каталонского правительства предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.
Пучдемон уехал из Испании в Бельгию в конце октября прошлого года — после провозглашения независимости каталонским парламентом и введения прямого правления Мадрида в автономном сообществе. Национальный суд Испании выдал европейский ордер на его арест, однако позже судья Верховного суда Пабло Льярена, которому было передано дело, его отозвал — до окончания судебного расследования и предъявления официальных обвинений. Ордер был возобновлен 23 марта и уже 25 марта Пучдемон был задержан в Германии.