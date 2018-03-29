В Польше ответили на идею сделать флаг ОУН-УПА* государственным на Украине

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Польский политолог Марек Серант заявил, что Польша точно отреагирует на инициативу украинских депутатов сделать красно-черный флаг "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*) государственным символом. Слова политолога приводит издание "Вести".
Ранее группа депутатов Верховной рады Украины предложила официально вывешивать красно-черный флаг ОУН-УПА* на зданиях государственных органов власти. Соответствующий законопроект зарегистрирован в среду на официальном сайте украинского парламента.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.