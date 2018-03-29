Президент Латвии объяснил, почему так долго не поздравлял Путина

РИГА, 29 мар – РИА Новости. Президент Латвии Раймондс Вейонис объяснил, почему тянул с поздравлением Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Об этом, как сообщает Sputnik Латвия, он рассказал в эфире передачи Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

По словам Вейониса, у него не было сомнений – направлять поздравление или нет, но он не хотел делать это сразу после оглашения результатов выборов, ожидая оценки международных наблюдателей.

Относительно решения президента Литвы Дали Грибаускайте не поздравлять Путина Вейонис заявил, что каждое государство принимает самостоятельное решение, и что он это решение уважает. Также Вейонис обратил внимание на то, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд поздравила Путина первой среди балтийских лидеров, однако подчеркнул, что это не соревнования, кто первым или последним поздравит.

Президент Латвии Раймондс Вейонис выдержал трехдневную паузу, прежде чем поздравить Владимира Путина с победой на выборах президента. Такая медлительность вызвала недовольство части общественности и даже насмешки.

Так, эксперт в области общественных отношений Марцис Бендикс назвал Вейониса "тряпкой". "Победа Путина на выборах могла стать неожиданностью только для олигофрена. За несколько месяцев можно было обдумать все ходы по вопросу поздравления. Вместо того чтобы обдумывать, Вейонис решил выжидать, мол, посмотрим, как другие страны себя поведут", — сказал Бендикс.

Депутат Европарламента от Латвии Артис Пабрикс ("Единство") заявил, что Вейонису следовало поздравить Путина – нужно не раздумывать, а исходить из дипломатической практики.

Латвийская журналистка и публицист Элита Вейдемане, комментируя поздравление Вейониса, заявила, что президент Латвии поступил вопреки примеру многих других политиков.

Выборы президента России состоялись 18 марта. Победу одержал действующий глава государства Владимир Путин с результатом 76,69% голосов. На территории Латвийской Республики в выборах приняли участие 20 765 россиян, из них 19 608, то есть почти 95%, проголосовали за Путина.

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