Президент Латвии объяснил, почему так долго не поздравлял Путина

РИГА, 29 мар – РИА Новости. Президент Латвии Раймондс Вейонис объяснил, почему тянул с поздравлением Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Об этом, как сообщает Sputnik Латвия, он рассказал в эфире передачи Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
Относительно решения президента Литвы Дали Грибаускайте не поздравлять Путина Вейонис заявил, что каждое государство принимает самостоятельное решение, и что он это решение уважает. Также Вейонис обратил внимание на то, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд поздравила Путина первой среди балтийских лидеров, однако подчеркнул, что это не соревнования, кто первым или последним поздравит.
Президент Латвии Раймондс Вейонис выдержал трехдневную паузу, прежде чем поздравить Владимира Путина с победой на выборах президента. Такая медлительность вызвала недовольство части общественности и даже насмешки.
Депутат Европарламента от Латвии Артис Пабрикс ("Единство") заявил, что Вейонису следовало поздравить Путина – нужно не раздумывать, а исходить из дипломатической практики.
Выборы президента России состоялись 18 марта. Победу одержал действующий глава государства Владимир Путин с результатом 76,69% голосов. На территории Латвийской Республики в выборах приняли участие 20 765 россиян, из них 19 608, то есть почти 95%, проголосовали за Путина.
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