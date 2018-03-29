На востоке Чехии при столкновении четырех машин погибли двое детей

ПРАГА, 29 мар – РИА Новости. На окраине города Оломоуц на востоке Чехии в четверг произошло столкновение четырех легковых автомашин, в результате которого погибли двое детей, еще один ребенок и двое взрослых получили ранения разной тяжести, сообщил журналистам представитель службы скорой помощи Павел Лампа.

"По неизвестным пока причинам произошло столкновение четырех легковых автомобилей. Прибывшие медики безуспешно пытались оказать на месте помощь двум детям, они скончались. Еще один несовершеннолетний, а также женщина и мужчина среднего возраста получили ранения разной тяжести и доставлены в больницы города Оломоуца", — сказал Лампа.

Транспортное движение в районе аварии временно остановлено. Полиция выясняет причины происшествия.