В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс колонны военной техники силовиков

ЛУГАНСК, 29 мар — РИА Новости. Колонна тяжелого вооружения и техники украинских силовиков прибыла в населенный пункт Рубежное в Донбассе, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Двадцать четвертого марта в зону проведения АТО в район населенного пункта Рубежное прибыла колонна техники, состоящая из 18 единиц 2С3 "Акация", десяти единиц командно-штабных машин и до 20 единиц автомобильной техники", — заявил Марочко.

По данным Народной милиции, также зафиксировано прибытие эшелона с инженерной техникой, а именно понтонно-мостовыми переправами, и до 100 человек личного состава. "Предположительно, подразделение прибыло для наведения понтонно-мостовых переправ через реку Северский Донец", — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

Ранее контактная группа согласовала режим прекращения к пасхальным праздникам с 30 марта.