США передали береговой охране Вьетнама крупную партию оборудования

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. США передает береговой охране Вьетнама оборудование и объекты технического обеспечения стоимостью в 20 миллионов долларов в рамках укрепления партнерских отношений между двумя странами, сообщается в заявлении посольства США в Ханое.
Сообщается, что новые патрульные катера помогут пресечь преступления, совершаемые против Вьетнама или рядом с его территорией. Передача оборудования совпадает с визитом во Вьетнам командира береговой охраны США вице-адмирала Фреда Мидгетта.
Ранее сообщалось, что США и Вьетнам договорились расширять торговлю и инвестиции и укреплять сотрудничество в области обороны. В марте авианосец ВМС США "Карл Винсон" (Carl Vinson) прибыл в порт вьетнамского города Дананг впервые после окончания войны в 1975 году.
В 2017 году президент США Дональд Трамп побывал в Дананге, где принял участие в саммите АТЭС, после чего направился в Ханой, где у него прошли двусторонние переговоры с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.