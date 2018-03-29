В российском МИД рассказали, зачем установили контакт с талибами*

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Контакты Москвы и талибов* были установлены несколько лет назад в связи с угрозами для российских дипломатических учреждений в Афганистане, заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

В Ташкенте во вторник состоялась международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

"Контакты изначально были установлены несколько лет назад, когда мы серьезно обеспокоились возможностью террористических угроз российским загранучреждениям и гражданам. Нам было важно прояснить планы руководства талибов* в отношении наших людей. Мы получили заверения, что у них нет каких-либо враждебных замыслов в отношении россиян и учреждений", — заявил Кабулов на конференции в МИА "Россия сегодня" по итогам встреч в Ташкенте.

По его словам, руководство "Талибана"* "прямым текстом" сказало, что их главный враг – США.

"Поскольку аппетит разыгрался у нас, мы стали говорить о том, не пора ли подумать о прекращении гражданской войны политическими средствами", — заявил Кабулов.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).

* Организация, деятельность которой запрещена на территории России