Венгрия вышлет россиянина, обвиняемого в подстрекательстве к убийству

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Обвиняемого в подстрекательстве и пособничестве к убийству россиянина экстрадируют в Россию из Венгрии в среду, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Двадцать восьмого марта 2018 года, по требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Венгрии экстрадируют в Россию гражданина РФ Александра Геберта. Органами следствия он обвиняется в совершении преступлений… "подстрекательство и пособничество в совершении убийства", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2013 года в Волгограде Геберт уговорил своего знакомого организовать заказное убийство конкурента, установившего монополию во многих сферах деятельности, и оплатил его. В мае 2014 года исполнитель совершил убийство бизнесмена. Отмечается, что, поскольку Геберт скрылся от преследования и покинул территорию России, он был объявлен в розыск.

В марте 2017 года в связи с установлением его местонахождения ГП РФ направила в компетентные органы Венгрии запрос о его выдаче, который был удовлетворен в феврале 2018 года.