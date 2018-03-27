Кабул надеется, что переговоры с талибами* начнутся в ближайшее время

ТАШКЕНТ, 27 мар — РИА Новости. Кабул надеется, что переговоры с движением "Талибан"* начнутся уже в ближайшее время, заявил глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани.

"Мы очень надеемся, что данные переговоры с движением "Талибан"* через соответствующие каналы начнутся в ближайшее время, и мы с нетерпением этого ждем", — сказал он на пресс-конференции по итогам международной конференции по Афганистану в Ташкенте.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ).

*Террористическая организация, запрещенная в России