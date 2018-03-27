В ОБСЕ предложили провести переговоры по Приднестровью в мае в Риме

КИШИНЕВ, 27 мар – РИА Новости. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини предложил, чтобы очередной раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" состоялся в Риме в мае.
"Полностью согласен с планами правительства Молдавии и, конечно, согласен с точкой зрения, что мы можем быстро, более интенсивно, двигаться вперед… Мои намерения – созвать переговоры в формате "5+2" уже к маю. Надо быстрее реализовать все восемь вопросов до летних каникул. Потому что, считаю, необходимо показать конкретные результаты, а они должны стать следствием компромисса и взаимного доверия обеих сторон", — заявил Фраттини во вторник на пресс-конференции после переговоров с вице-премьером по реинтеграции Молдавии Кристиной Лесник.
В свою очередь, Лесник подчеркнула, что "говоря о компромиссах — это должны быть настоящие компромиссы для идентификации окончательного решения во благо населения". "Хочу отметить, что каждый из нас – поставщик безопасности, а в переговорном процессе наш долг инвестировать в безопасность", — подчеркнула Лесник.