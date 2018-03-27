Глава МИД Украины посетит Нью-Йорк для участия в дебатах Совбеза ООН

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин во вторник и среду посетит Нью-Йорк для участия в открытых дебатах Совета безопасности ООН, сообщила пресс-служба ведомства.

"Двадцать седьмого — двадцать восьмого марта 2018 года состоится рабочий визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Нью-Йорк для участия в открытых дебатах Совета безопасности ООН "Совместные действия для повышения эффективности операций ООН по поддержанию мира", — говорится в сообщении на сайте МИД.

По данным ведомства, участие министра в заседании предоставит возможность более подробно осветить подходы Киева к актуальным вопросам реформирования миротворческого направления деятельности ООН, а также "позволит обеспечить дальнейшую консолидацию международного сообщества в противодействии российской агрессии против Украины и продвижению интересов Украины в ООН".

Как сообщили в МИД Украины, во время пребывания в Нью-Йорке планируется ряд встреч Климкина с иностранными партнерами и руководством ООН.